Volley-ball : NRMV / St-Nazaire Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Rezé, 4 novembre 2023, Rezé.

2023-11-04

Horaire : 20:00

Gratuit : non 6 € à 20 € Billetterie : billetweb.fr

Championnat de France de volley-ball masculin – Ligue A – Journée 3. Le Nantes Rezé Métropole Volley affronte St Nazaire lors d’un match très attendu. C’est un véritable derby qui promet une compétition intense, de l’adrénaline et du spectacle au plus haut niveau. Ces deux équipes, le Nantes Rezé Métropole Volley et St Nazaire, sont des géants du volley-ball. Ils ne se contentent pas de briller en France, mais ils s’illustrent également sur la scène européenne. Ils ont hissé leurs couleurs au niveau continental, ce qui confère une dimension internationale à ce derby

Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Château de Rezé Rezé 44400

https://www.nrmv.fr/