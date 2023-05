Volley-ball – Match de Gala : NRMV – Tours Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Rezé Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Volley-ball – Match de Gala : NRMV – Tours Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière), 18 mars 2023, Rezé. 2023-03-18

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : non A partir de 4€ Tarif préférentiel pour les familles, étudiants, groupes… Ouvert à tous Venez soutenir les Boys pour un match pleins d’émotions, on compte sur le public nantais pour faire du bruit en tribune ! Ils recevront Tours à la Trocardière pour un match de gala! Les joueurs d’Hubert HENNO auront plus que jamais besoin de vous pour aller chercher la victoire de ce dernier match à domicile ! Job dating en avant match : 18h30 Animations pour les enfants (animées par nos partenaires) Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Château de Rezé Rezé 44400

0659273479 https://www.nrmv.fr/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Adresse 91 Rue de la Trocardière Ville Rezé Departement Loire-Atlantique Tarif A partir de 4€ Tarif préférentiel pour les familles, étudiants, groupes... Age max Ouvert à tous Lieu Ville Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Rezé

Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Rezé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reze/

Volley-ball – Match de Gala : NRMV – Tours Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) 2023-03-18 was last modified: by Volley-ball – Match de Gala : NRMV – Tours Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) 18 mars 2023 Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Rezé Nantes

Rezé Loire-Atlantique