Festival de littérature jeunesse « LES MOTS PASSANTS » Salle Son Tay, 17 mars 2023, Bordeaux. Festival de littérature jeunesse « LES MOTS PASSANTS » 17 et 18 mars Salle Son Tay Entrée libre. Durant deux jours des ateliers/illustrations/arts plastiques et visuels vous seront proposés par des auteurs, illustrateurs, plasticiennes, bibliothécaires et libraires invités par Astrolabe : MAX DUCOS

PASCALE MOISSET

YVES VIALLARD

POPS

SILENE EDGAR

ARTILUS

LA CABANE ECLAIREE

A.L.I.C.E

LA LIBRAIRIE DU CONTRE TEMPS Des espaces d’exposition et d’autoédition seront installés durant ce festival. Un espace librairie et des lectures animées seront proposées. Le concert de l’atelier écriture/ MAO dirigé par Marc Delmas conclura la journée d’ouverture du Festival. Une lecture musicale et dessinée créée par Pascale Moisset, Laurence Escande et Max Ducos clôturera le festival le samedi 18 à 17h. Salle Son Tay 47 Rue Son Tay Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 85 74 59 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@astrolabelcier.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T16:30:00+01:00 – 2023-03-17T18:00:00+01:00

Festival Enfants

