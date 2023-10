Forró à Vernoux Salle Soleil, Tournesol , Vernoux-en-Vivarais (07) Forró à Vernoux Salle Soleil, Tournesol , Vernoux-en-Vivarais (07), 15 novembre 2023, . Forró à Vernoux Mercredi 15 novembre, 18h00 Salle Soleil, Tournesol , Vernoux-en-Vivarais (07) libre Cours de FORRÓ avec Andreas à Vernoux-en-Vivarais Et voilà on commence le 15 novembre à 18h (semaines paires hors vacances scolaires) dans la joie, les ateliers de Forro à la salle Soleil / Tournesol au 3 rue des écoles en face du temple. 2h de cours et 1h de pratique C’est tellement génial d’accueillir ce cours au sein de notre asso Y a d’la vie !!! Infos au 06 68 14 69 99 source : événement Forró à Vernoux publié sur AgendaTrad Salle Soleil, Tournesol , Vernoux-en-Vivarais (07) 3, Rue des Écoles

