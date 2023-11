SOIRÉE DES CATHERINETTES Salle Socioculturelle Siran, 25 novembre 2023, Siran.

Siran,Hérault

A l’occasion de la Ste Catherine, venez partagez une soirée , un repas et surtout un concours de chapeau. Pour l’occasion pas de limite, d’age, de sexe, seule le plaisir de portez un chapeau et de partager compte..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Salle Socioculturelle

Siran 34210 Hérault Occitanie



On the occasion of St Catherine’s Day, come and share an evening, a meal and above all a hat contest. There’s no age or gender limit, just the pleasure of wearing a hat and sharing.

Para la fiesta de Santa Catalina, venga a compartir una velada, una comida y, sobre todo, un concurso de sombreros. No hay límites de edad ni de sexo, sólo el placer de llevar un sombrero y compartirlo.

Anlässlich des Katharinentages können Sie einen Abend, ein Essen und vor allem einen Hutwettbewerb mit anderen teilen. Es gibt keine Alters- oder Geschlechtsgrenzen, nur das Vergnügen, einen Hut zu tragen und zu teilen, zählt.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC