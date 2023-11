JOURNÉES SCIENTIFIQUES EN MINERVOIS :ATELIERS INITIATION À LA SIGILLOGRAPHIE Salle socioculturelle Siran, 11 novembre 2023, Siran.

Siran,Hérault

Confection de sceaux Animée par le service éducatif des Archives départementales de l’Hérault – Pierresvives.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Salle socioculturelle

Siran 34210 Hérault Occitanie



Seal making Led by the educational department of the Archives départementales de l?Hérault – Pierresvives

Fabricación de sellos Dirigido por el departamento de educación de los Archivos Departamentales de Hérault – Pierresvives

Siegelherstellung Animiert von der Bildungsabteilung des Archives départementales de l’Hérault – Pierresvives

