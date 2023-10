Projection de courts metrages Salle Socioculturelle Payrignac, 13 octobre 2023, Payrignac.

Payrignac,Lot

L’association Renaissance présente sur grand écran les réalisations de Michel Marty.

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

Salle Socioculturelle

Payrignac 46300 Lot Occitanie



The Renaissance association presents Michel Marty’s work on the big screen

La asociación Renacimiento presenta en pantalla grande la obra de Michel Marty

Der Verein Renaissance zeigt auf Großleinwand die Errungenschaften von Michel Marty

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Gourdon