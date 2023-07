C’est beau… Ferrat Salle socioculturelle Payrignac, 7 octobre 2023, Payrignac.

Payrignac,Lot

La compagnie Opéra Eclaté, dirigée par Olivier Desbordes vous présente : C’est beau… Ferrat !

Avec Éric Perez à la voix, Jean-Marc Padovani aux saxophones/arrangements et Alain Bruel à l’accordéon..

Salle socioculturelle

Payrignac 46300 Lot Occitanie



The Opéra Eclaté company, directed by Olivier Desbordes, presents : C’est beau… Ferrat!

With Éric Perez on vocals, Jean-Marc Padovani on saxophones/arrangements and Alain Bruel on accordion.

La compañía Opéra Eclaté, dirigida por Olivier Desbordes, presenta : C’est beau… ¡Ferrat!

Con Éric Perez a la voz, Jean-Marc Padovani a los saxos/arreglos y Alain Bruel al acordeón.

Das Ensemble Opéra Eclaté unter der Leitung von Olivier Desbordes präsentiert Ihnen : C’est beau … Ferrat!

Mit Éric Perez an der Stimme, Jean-Marc Padovani an den Saxophonen/Arrangements und Alain Bruel am Akkordeon.

