Marie-Josée Christien au 17ème salon Livr'Arts Dimanche 12 février, 10h00 Salle socioculturelle de Plomelin

Entrée libre

Marie-Josée Christien, poète et critique, auteur jeunesse, sera présente au 17ème salon Livr'Arts à Plomelin près de Quimper.

Elle présentera et dédicacera ses nouveaux livres publiés par “Les Editions Sauvages” : Marais secrets, avec le photographe Yann Champeau, et sa version en breton Gwernioù kuzhet, traduit par Jil Penneg.

Pour la jeunesse, elle proposera Conversation de l’arbre et du vent (Tapabord, Liste de référence de l’Education Nationale), Quand la nuit voit le jour (Tertium éditions) et Constante de l’arbre (anthologie personnelle, photographies de Yann Champeau).

