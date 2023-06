Concert de musique à Châtelus Salle Socioculturelle Châtelus, 8 juillet 2023, Châtelus.

Châtelus,Allier

concert de musique a la salle socioculturels de CHÂTELUS avec le groupe SHAZAM Rock et Yéyé année 60 organisé par l’association < >

entrée gratuite a partir de 18h30.

2023-07-08 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-08 00:00:00. .

Salle Socioculturelle

Châtelus 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



music concert at the salle socioculturels de CHÂTELUS with the group SHAZAM Rock et Yéyé année 60 organized by the association < >>

free admission from 6:30pm

concierto de música en la Salle Socioculturels de CHÂTELUS con el grupo SHAZAM Rock et Yéyé année 60 organizado por la asociación < >>

entrada libre a partir de las 18.30 h

musikkonzert in der Salle socioculturels von CHÂTELUS mit der Gruppe SHAZAM Rock und Yéyé Jahr 60 organisiert von der Vereinigung < >

freier Eintritt ab 18.30 Uhr

Mise à jour le 2023-06-09 par Vichy Destinations