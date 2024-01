Les Amis Ukulélé Salle socioculturelle Audrix, samedi 10 février 2024.

Audrix Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:30:00

fin : 2024-02-10 17:00:00

Les Amis Ukulélé, Club musical en Dordogne vous proposent lors de rencontres musicales de venir chanter et jouer avec eux. Bienvenue aux guitares et autres instruments ! Livrets fournis, avec paroles et accords. Entrée libre, ouvert à tous niveaux.

Salle socioculturelle

Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère