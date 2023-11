EXPOSITION BRIQUES LEGO® Salle socio éducative Hilbesheim, 16 décembre 2023, Hilbesheim.

Hilbesheim,Moselle

Venez découvrir une exposition variée de briques Lego® réalisée par des passionnés.

Diverses animations prévues (plusieurs ateliers Lego® gratuits, coin jeux de construction libres, tombola…) et une vente de jeux et jouets neufs et d’occasion/

Présence de food trucks pour les repas de midi.

Buvette et petite restauration sur place.

Cette manifestation est proposée par le magasin En compagnie des briques. Tout public

Samedi 2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. 1 EUR.

Salle socio éducative

Hilbesheim 57400 Moselle Grand Est



Come and discover a varied exhibition of Lego® bricks created by enthusiasts.

Various activities (several free Lego® workshops, free construction games corner, tombola…) and a sale of new and second-hand toys and games

Food trucks present for lunch.

Refreshments and snacks on site.

This event is organized by En compagnie des briques

Venga a descubrir una variada exposición de ladrillos Lego® creados por aficionados.

Habrá diversas actividades (varios talleres gratuitos de Lego®, un rincón de juegos de construcción gratuitos, una tómbola, etc.) y una venta de juegos y juguetes nuevos y de ocasión

Food trucks para el almuerzo.

Refrescos y tentempiés in situ.

Este evento está organizado por En compagnie des briques

Entdecken Sie eine vielfältige Ausstellung von Lego®-Bausteinen, die von begeisterten Sammlern zusammengestellt wurde.

Verschiedene Animationen (mehrere kostenlose Lego®-Workshops, freie Bauecke, Tombola…) und ein Verkauf von neuen und gebrauchten Spielen und Spielsachen

Präsenz von Foodtrucks für die Mittagsmahlzeiten.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Diese Veranstaltung wird von dem Geschäft En compagnie des briques angeboten

Mise à jour le 2023-11-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG