Concert du Nouvel An Salle socio culturelle, 8 janvier 2023, SEICHAMPS. Concert du Nouvel An Dimanche 8 janvier 2023, 15h00 Salle socio culturelle En ce début de nouvelle année, l’Harmonie vous propose un concert qui vous fera voyager avec au programme des musiques comme Polish Christmas, Chuck Berry, Toy’s story et bien d’autres en… Salle socio culturelle 10 place François Mitterand , 54280 SEICHAMPS SEICHAMPS En ce début de nouvelle année, l’Harmonie vous propose un concert qui vous fera voyager avec au programme des musiques comme Polish Christmas, Chuck Berry, Toy’s story et bien d’autres encore.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-08T15:00:00+01:00

2023-01-08T16:30:00+01:00

