Soirée crêpes avec danses Salle socio Culturelle Mortroux Catégories d’Évènement: Creuse

Mortroux Soirée crêpes avec danses Salle socio Culturelle Mortroux, 10 février 2024, Mortroux. Mortroux,Creuse soirée crêpes avec danses par les Créations Morterolaises

Samedi 10 Février 2024.

2024-02-10 fin : 2024-02-10 . .

Salle socio Culturelle

Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? Pancake party with dancing by Créations Morterolaises

? Saturday, February 10, 2024 noche de crepes con baile a cargo de Créations Morterolaises

? Sábado 10 de febrero de 2024 ? Crêpes-Abend mit Tänzen durch die Créations Morterolaises

? Samstag, 10. Februar 2024 Mise à jour le 2023-10-23 par Creuse Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Mortroux Autres Lieu Salle socio Culturelle Adresse Salle socio Culturelle Ville Mortroux Departement Creuse Lieu Ville Salle socio Culturelle Mortroux latitude longitude 46.4080555;1.92277777

Salle socio Culturelle Mortroux Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortroux/