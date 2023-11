réveillon Folk-Noz 53 salle socio-culturelle, Meslay-du-Maine (53) réveillon Folk-Noz 53 salle socio-culturelle, Meslay-du-Maine (53), 31 décembre 2023, . réveillon Folk-Noz 53 Dimanche 31 décembre, 19h00 salle socio-culturelle, Meslay-du-Maine (53) Soirée repas + bal Accueil à partir de 19h00 Apéritif convivial Repas préparé par un traiteur et animé par l’association : 20h00 Bal à partir de 22h30 La formule est tout compris (apéritif, repas, boissons, bal, et pause gourmande). Repas de fête accompagné d’une sélection de vins du Val de Loire. source : événement réveillon Folk-Noz 53 publié sur AgendaTrad salle socio-culturelle, Meslay-du-Maine (53) Place de la Poste

salle socio-culturelle, 53170 Meslay-du-Maine, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45318 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T19:00:00+01:00 – 2024-01-01T03:00:00+01:00

2023-12-31T19:00:00+01:00 – 2024-01-01T03:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu salle socio-culturelle, Meslay-du-Maine (53) Adresse Place de la Poste salle socio-culturelle, 53170 Meslay-du-Maine, France Age max 110 Lieu Ville salle socio-culturelle, Meslay-du-Maine (53) latitude longitude 47.950385;-0.556804

salle socio-culturelle, Meslay-du-Maine (53) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//