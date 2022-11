Réveillon Folk-Noz 53 Samedi 31 décembre, 19h30 salle socio-culturelle, Meslay-du-Maine (53)

38 €

avec Duo Mayic et Le Pintou en vadrouille

Accueil à partir de 19h30 Dîner animé de 20 h à 22h30 : repas traiteur servi à table – nouvelle formule Bal à partir de 22h30 avec pause gourmande Réservation obligatoire Bulletin téléchargeable sur le site : https://sites.google.com/view/folkanim53 source : événement Réveillon Folk-Noz 53 publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-31T19:30:00+01:00

2023-01-01T03:00:00+01:00

