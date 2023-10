Formation aux premiers secours Salle socio culturelle Maryse Bastié – 6 Place du bourg Coudroy Catégories d’Évènement: Coudroy

Loiret Formation aux premiers secours Salle socio culturelle Maryse Bastié – 6 Place du bourg Coudroy, 7 novembre 2023, Coudroy. Formation aux premiers secours Mardi 7 novembre, 09h00 Salle socio culturelle Maryse Bastié – 6 Place du bourg Effectuer le bon geste au bon moment lorsqu’on est témoin d’un accident n’est pas inné : cela s’apprend. Il est important de le connaître car il peut sauver une vie ou éviter une aggravation de l’état de l’accidenté.

Connaître les gestes de premier secours est effectivement un acte civique qui peut à la fois être utile sur un plan professionnel, familial et en qualité de citoyen. Cette session sera également ouverte aux personnes qui ont déjà suivies cette session il y a plusieurs années et qui souhaitent renouveler leurs connaissances.

Coût : 32 euros au lieu de 52 euros, l'échelon local prenant la différence à sa charge.

