GLISS’TRAC 20 décembre 2023 – 10 janvier 2024 Salle socio-culturelle Tarif unique : 4€ de l’heure

⛸ GLISS’TRAC EST DE RETOUR EN 2023 ⛸

Après le succès de 2022, la municipalité de Listrac a souhaité renouveler la patinoire cette année

Si vous êtes amoureux de patinoire et de l’esprit de Noël, vous pouvez venir dès le 20 décembre à la salle socioculturelle de Listrac.

Les dates à ne pas manquer :

– Jeudi 21 décembre, Sarah Abitbol , multiple championne de France de patinage artistique sera présente à partir de 16h30 et nous offrira une séance de dédicaces de son livre

– Vendredi 22 décembre de 17h à 21h30, soirée Années 80 à vos armoires pour ressortir vos looks des années 80,

– Vendredi 29 décembre de 17h à 21h30, soirée Fluo venez déguisés de vos plus beaux habits fluos,

– Vendredi 05 janvier de 17h à 21h30, soirée blind test n’oubliez pas de réviser vos classiques avant de venir

De la restauration sur place vous sera proposée

Pour le reste des horaires ⏰ le planning des horaires d’ouverture est consultable sur cette publication.

Tarif : 4 euros de l’heure

Plus d’informations en mairie au 05.56.58.03.16

Salle socio-culturelle chemin du stade 33480 Listrac Médoc