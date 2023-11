Le Père Noël est un rocker Salle socio-culturelle Listrac-Médoc, 9 décembre 2023, Listrac-Médoc.

Le Père Noël est un rocker Samedi 9 décembre, 20h00 Salle socio-culturelle

Le 9 décembre à partir de 20h, nous vous proposons la nouvelle édition du Père Noël est un rocker !

Pour rappel :

Pas besoin de réserver au préalable

L’entrée se fait en échange d’un jouet neuf ou en bon état

Les jouets collectés seront reversés au bénéfice des Restos du Coeur

Trois groupes de musique vous donnent rendez-vous pour le concert caritatif, vous pourrez donc retrouver Lokal Addikt, Metaaal et The Little Donkeys

Une buvette sera disponible sur place.

Venez nombreux

Salle socio-culturelle chemin du stade 33480 Listrac Médoc Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:59:00+01:00

