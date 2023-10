Octobre Rose Listrac-Médoc Salle socio-culturelle Listrac-Médoc Catégories d’Évènement: Gironde

Listrac-Médoc Octobre Rose Listrac-Médoc Salle socio-culturelle Listrac-Médoc, 13 octobre 2023, Listrac-Médoc. Octobre Rose Listrac-Médoc Vendredi 13 octobre, 19h00 Salle socio-culturelle 5€ marche pedestre et 10 € randonnée equestre Samedi 14 Octobre 2023

Soirée Rose Chateau Liouner à l’honneur l’association De mèche avec Vous

Dimanche 15 Octobre 2023 à l’honneur l’association Rose Médoc

9h Randonnée Equestre Inscription au préalable au 0556580316 ou sur mairie@listrac-medoc.fr de 10 €

10h Marche Pedestre à la salle socio culturelle, inscription sur place 5 € Parcours de 5 ou 10 km Salle socio-culturelle chemin du stade 33480 Listrac Médoc Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mairie@listrac-medoc.fr »}] [{« link »: « mailto:mairie@listrac-medoc.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:30:00+02:00

