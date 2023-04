IN BASS WE TRUST Salle socio-culturelle, 13 mai 2023, Listrac-Médoc.

IN BASS WE TRUST 13 et 14 mai Salle socio-culturelle Sur inscription

? IN BASS WE TRUST ?

? Samedi 13 Mai 2023 – 20H00-05H00

Salle Socio Culturelle – Listrac Médoc

SudPrim et Oréades Prod soutenus par May asso et la mairie de Listrac vous invitent à IN BASS WE TRUST:

Le temps d’une nuit, embarquez pour un voyage musical qui vous fera explorer les 4 coins de la galaxie Bass Music : Dub, Tribe, Drum n’Bass… Le tout sonorisé par les 6 scoops du Kaya Natural Soundsystem et sous un mapping proposé par le collectif l’Herbe Rouge. Préparez vous pour une soirée pas comme les autres !!!

All Tribes Welcome

■ LINE UP :

● ROOTS ZOMBIE

https://www.facebook.com/rootszombieofficial

A retrouver aussi au Millésime Festival (26/05) et au Reggae Sun Ska (05/08) !!!!!

● LOW-K

https://www.facebook.com/selektalowk

● KEEN OWL

https://www.facebook.com/KeenOwlOfficial

● LUTIN DES BOIS

https://www.facebook.com/Lutindesboisproject

● TRIBALIZER

● KAYA NATURAL SOUND SYSTEM (6 scoops)

● COLLECTIF HERBE ROUGE (mapping)

■ Infos pratiques :

? Salle socio culturelle de Listrac ,

Chemin du Stade, 33480 Listrac Médoc

? Bar et restauration sur place

? Bus ligne 703

? Pensez au covoiturage !!!

Billetterie : https://shotgun.live/fr/events/in-bass-we-trust

Salle socio-culturelle chemin du stade 33480 Listrac Médoc Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/in-bass-we-trust »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/rootszombieofficial »}, {« link »: « https://www.facebook.com/selektalowk »}, {« link »: « https://www.facebook.com/KeenOwlOfficial »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Lutindesboisproject »}, {« link »: « https://shotgun.live/fr/events/in-bass-we-trust »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-14T00:00:00+02:00 – 2023-05-14T05:00:00+02:00