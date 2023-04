SLAM – CONCERT LES APOTHICAIRES Salle socio-culturelle Listrac-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Listrac-Médoc

SLAM – CONCERT LES APOTHICAIRES Salle socio-culturelle, 6 mai 2023, Listrac-Médoc. SLAM – CONCERT LES APOTHICAIRES Samedi 6 mai, 19h30 Salle socio-culturelle Venez découvrir Les Apothicaires lors de leur concert donné le 6 mai à la salle socioculturelle.

En première partie de ce concert, des invités exceptionnels : Les enfants de CM1 & CM2 de l’école de Listrac ?

Les 4 et 5 mai, l’association Streetdef Records interviendra auprès des enfants des classes de CM1 & CM2 de l’école afin de les accompagner dans l’écriture et la récitation de leur texte.

Les enfants viendront interpréter leurs textes sur scène le 6 mai à 19h30.

Suivi à 20h d’un concert de slam du groupe Les apothiciaires. Venez nombreux afin de soutenir les enfants et profiter de la belle soirée à la suite. Salle socio-culturelle chemin du stade 33480 Listrac Médoc Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T19:30:00+02:00 – 2023-05-06T23:00:00+02:00

