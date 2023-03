CONSTRUISONS DEMAIN Salle socio-culturelle, 25 mars 2023, Listrac-Médoc.

La crise actuelle, qu’elle soit énergétique, économique ou climatique, nous oblige à questionner notre manière d’habiter le monde et donc notre façon de construire nos habitats.

Adobe, pisé, torchis, terre paille, terre cuite… Pourquoi avons-nous délaissé ces techniques ancestrales et le matériau “terre”, qui possède pourtant de grandes qualités économiques et thermiques ?

Pourquoi avons-nous des difficultés à construire une maison en bois médocain, alors que nous vivons au cœur d’un territoire forestier ?

Pourquoi les 600 briqueteries que comptait la Gironde ont disparu au cours des dernières décennies pour n’en compter qu’une seule aujourd’hui ?

Peut-on construire aujourd’hui une maison résiliente et de qualité en terre et bois locaux ? Quels sont les freins ?

Au cours de cette journée “Construisons demain” du 25 mars 2023, nous aimerions prendre un peu de recul, et poser ces questions simplement à des acteurs du territoire qui s’investissent dans ces matériaux.

? EXPOSITION ?

De 10h à 17h, Chapeau et Bottes vous proposera une exposition sur l’architecture en terre !

??‍? ATELIERS ET STANDS??

10h-11h30 : Atelier « Je teste ma terre » avec Chapeau et Bottes

Apporter un seau de maçon de 10L de terre prélevée à plus de 20 cm de profondeur sous la couche végétale.

14h-17h : Atelier fabrication de briques en terre avec Chapeau et Bottes

14h-17h30 : Grâce à la réparation, donnez une seconde vie à vos objets : réduisez vos déchets et faites des économies avec Le Repair Café Sud-Médoc

10h-18h : Stand de jeux pour enfants (jeux en bois, atelier terre à modeler…) avec L’Asso EH!CO

10h-18h : Stand jeux de société « Terre et bois » avec Toi Moi jeux

10h-18h : Stand librairie autour de l’écoconstruction avec La Petite Fourmi Rouge

10h-18h : Atelier Do it Yourself avec Vent d’ovalie, recyclons sport

10h-18h : Venez (re)découvrir et donner votre avis sur le projet d’écolieu du moulin de Peysoup avec L’Asso EH!CO

??‍?‍?TABLES RONDES ??‍♂️

11h30-12h30 : Les fondamentaux de la construction terre & bois

17h-18h30 : Construire local : on s’y prend comment concrètement ?

Intervenants :

– Amélie Bourquard : spécialiste de la terre crue et fondatrice de l’association “Chapeau et bottes”

– Laurence Maleyran : les Grès Médocain, dernière briqueterie girondine

– Le collectif CANCAN : architectes du projet de l’écolieu du – Moulin de Peysoup et dont la vocation est de retravailler l’architecture locale

– La société CEMEX : exploitante des carrières Médocaines et en recherche de diversification durable

– Jean Louis Lagardère : fondateur de la société Nature Bois

?CONCERT ?

Et à 20h, ça va swinguer, avec les Papi’s Jazz !

?? RESTAURATION ET BUVETTE ? ?

De 12h30 à 14h puis de 19h à 21h, notre pizzaiolo Baptiste vous proposera également des pizzas maison avec des ingrédients locaux ! ?

Et tout au long de la journée, nous vous proposerons également des boissons et des gâteaux maison ? !

Renseignements : 06 51 73 99 52 ou asso@ehco.fr

