Gliss’trac Salle socio-culturelle, 19 décembre 2022, Listrac-Médoc. Gliss’trac 19 décembre 2022 – 8 janvier 2023 Salle socio-culturelle Patinoire Salle socio-culturelle chemin du stade 33480 Listrac Médoc Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine Du 19 décembre au 8 Janvier la salle socioculturelle de Listrac accueillera une patinoire… Oui oui, une patinoire ! ✨ Tous les jours de 13h30 à 20h, vous pourrez enfiler vos patins.? (4€ de l’heure en comptant la location des patins). ? Le programme est à venir, les horaires peuvent variés. ??Vous pourrez vous restaurer sur place grâce à MKM Traiteur. 3 noctures sont prévus : le 23/12, le 30/12 et le 06/01.

