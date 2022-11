Le Père Noël est un rocker Salle socio-culturelle Listrac-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Le Père Noël est un rocker Salle socio-culturelle, 10 décembre 2022, Listrac-Médoc. Le Père Noël est un rocker Samedi 10 décembre, 15h30 Salle socio-culturelle

Une entrée contre un jouet neuf ou en bon état

Par le Collectif Truc Salle socio-culturelle chemin du stade 33480 Listrac Médoc Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le 10 décembre de 15h30 à 23h30 venez profiter d’une journée riche en divertissement ! Un concert caritatif est organisé par le Collectif Truc au profit des restos du coeur : l’entrée se fait en échange d’un jouet neuf ou en très bon état ☺️

En début d’après-midi vos enfants pourront se faire maquiller et jouer au Bubble foot sur le stade, un gouter sera également offert ??

À partir de 17h30 vous pourrez profiter du début de la soirée musicale !

On compte sur vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T15:30:00+01:00

2022-12-10T23:59:00+01:00

