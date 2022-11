Bal Folk & Fest Noz salle socio-culturelle Les Azélines, Château-Gontier-sur-Mayenne (53)

avec Agora Sonerien, Natalan’ et duo d’Aviau salle socio-culturelle Les Azélines, Château-Gontier-sur-Mayenne (53) rue chant d’oiseaux salle socio-culturelle Les Azélines, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/38468 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Ouverture des portes à partir de 20h30. L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. En plus de la buvette, vous pourrez déguster nos crêpes sucrées avec ou sans garniture. source : événement Bal Folk & Fest Noz publié sur AgendaTrad

