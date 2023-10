Théâtre « Les Rustres » Salle socio-culturelle Le Val-Saint-Père, 2 décembre 2023, Le Val-Saint-Père.

Le Val-Saint-Père,Manche

Une pièce de Goldoni.

Adaptation, mise en scène et scénographie : Christine POUQUET.

Les femmes ! A la maison ! « A la maison c’est moi qui commande », le ton est donné, on ne s’amuse pas chez les rusters ; les femmes sont censées rester au foyer, pas question d’aller s’encanailler au carnaval de Venise.

Lunardo, marchand vénitien et ses compères tiennent enfermés épouses et enfants sous prétexte que l’extérieur, vicieux et vicié, les corromprait à jamais.

Ne se fréquentant qu’entre eux, ils sont juste capables de rabâcher avec nostalgie ces anciens temps où les valeurs patriarcales d’ordre et d’économie étaient honorées et cultivées. « Et tout ça c’est la faute à la liberté » vont-ils même jusqu’à se lamenter !

Eprises de liberté, les héroïnes des Rustres en sont ici les vigilantes gardiennes. De son XVIIIe siècle, Goldoni nous inciterait-il malicieusement à réfléchir sur la place des femmes et des hommes dans la société ? Serait-il diaboliquement visionnaire et le plus féministe des auteurs du répertoire théâtral ?

Il m’est apparu comme une nécessité de faire parler de « nos rustres » pour que chaque jour soit une journée internationale des droits des femmes..

A play by Goldoni.

Adapted, directed and set-designed by Christine POUQUET.

Ladies! At home! « At home, I’m in charge », the tone is set: no fun for the rusters; women are supposed to stay at home, and there’s no question of going to the carnival in Venice.

Lunardo, a Venetian merchant, and his cronies keep their wives and children locked up, under the pretext that the vicious outside world would corrupt them forever.

Socializing only with each other, they can only wax nostalgic about the old days, when patriarchal values of order and thrift were honored and cultivated. « And it’s all the fault of freedom, » they even lament!

The freedom-loving heroines of Les Rustres are its vigilant guardians. Is Goldoni’s 18th-century play mischievously prompting us to reflect on the place of men and women in society? Was he diabolically visionary and the most feminist playwright in the theatrical repertoire?

It seemed to me that we had to talk about « our louts » to make every day an international women’s rights day.

Una obra de Goldoni.

Adaptación, dirección y puesta en escena de Christine POUQUET.

¡Mujeres! ¡En casa! « En casa mando yo » marca la pauta de la obra: nada de diversión para los rufianes; las mujeres deben quedarse en casa, y ni hablar de ir al carnaval de Venecia.

Lunardo, un comerciante veneciano, y sus compinches mantienen a sus mujeres e hijos encerrados bajo el pretexto de que el vicioso y contaminado mundo exterior los corrompería para siempre.

Únicamente se relacionan entre ellos, y sólo pueden sentir nostalgia de los viejos tiempos en los que se honraban y cultivaban los valores patriarcales del orden y el ahorro. « Y todo es culpa de la libertad », llegan a lamentar

Las heroínas amantes de la libertad de Les Rustres son sus vigilantes guardianas. ¿Acaso Goldoni nos incita maliciosamente a reflexionar sobre el lugar del hombre y de la mujer en la sociedad? ¿Era diabólicamente visionario y el dramaturgo más feminista del repertorio teatral?

A mí me parecía que había que hablar de « nuestras chocarreras » para que todos los días fueran el Día Internacional de los Derechos de la Mujer.

Ein Stück von Goldoni.

Adaptation, Regie und Bühnenbild: Christine POUQUET.

Die Frauen! Auf das Haus! « A la maison c’est moi qui commande », der Ton ist vorgegeben, man vergnügt sich nicht bei den Rusters; die Frauen sollen zu Hause bleiben, keine Chance, sich beim Karneval in Venedig zu vergnügen.

Der venezianische Kaufmann Lunardo und seine Kumpane halten ihre Frauen und Kinder hinter Schloss und Riegel, weil sie glauben, dass die lasterhafte Außenwelt sie für immer verderben würde.

Da sie nur untereinander verkehren, sind sie nur in der Lage, nostalgisch von den alten Zeiten zu schwadronieren, in denen patriarchalische Werte wie Ordnung und Sparsamkeit geehrt und gepflegt wurden. « Und daran ist nur die Freiheit schuld », lamentieren sie sogar

Die freiheitsliebenden Heldinnen der Rustres sind hier ihre wachsamen Hüterinnen. Jahrhundert, regt Goldoni uns schelmisch dazu an, über die Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft nachzudenken? Ist er ein teuflischer Visionär und der feministischste Autor des Theaterrepertoires?

Es erschien mir eine Notwendigkeit, « unsere Racker » zum Sprechen zu bringen, damit jeder Tag ein internationaler Tag der Frauenrechte wird.

