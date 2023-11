Théâtre « Les Pas Perdus » Brin-de-Zing-Théâtre salle socio-culturelle J. Joyce Saint-Gérand-le-Puy, 18 novembre 2023, Saint-Gérand-le-Puy.

Saint-Gérand-le-Puy,Allier

L’Association Pour la Préservation du Patrimoine de St-Gérand-le-Puy vous invite à découvrir le spectacle « Les Pas Perdus », joué par Brin-de-Zing-Théâtre, troupe amateur de Vichy..

2023-11-18 21:00:00 fin : 2023-11-18 22:45:00. EUR.

salle socio-culturelle J. Joyce

Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Association Pour la Préservation du Patrimoine de St-Gérand-le-Puy invites you to discover the show « Les Pas Perdus », performed by Brin-de-Zing-Théâtre, an amateur troupe from Vichy.

La Association Pour la Préservation du Patrimoine de St-Gérand-le-Puy le invita a descubrir el espectáculo « Les Pas Perdus », interpretado por Brin-de-Zing-Théâtre, compañía de aficionados de Vichy.

Die Association Pour la Préservation du Patrimoine de St-Gérand-le-Puy lädt Sie ein, das Theaterstück « Les Pas Perdus » zu sehen, das von Brin-de-Zing-Théâtre, einer Amateurtruppe aus Vichy, gespielt wird.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire