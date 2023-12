HASPELSCHIEDT FÊTE SAINT NICOLAS Salle socio-culturelle Haspelschiedt, 1 décembre 2023, Haspelschiedt.

Haspelschiedt,Moselle

Spectacle des enfants de l’école primaire de Haspelschiedt avec la venue de St Nicolas et petite restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-12-09 17:00:00 fin : 2023-12-09 23:59:00. 0 EUR.

Salle socio-culturelle

Haspelschiedt 57230 Moselle Grand Est



Show put on by children from Haspelschiedt elementary school, with a visit from St Nicolas and light refreshments on site.

Espectáculo organizado por los niños de la escuela primaria de Haspelschiedt, con visita de San Nicolás y refrescos en el lugar.

Aufführung der Kinder der Grundschule Haspelschiedt mit dem Besuch von St. Nikolaus und kleinen Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT DU PAYS DE BITCHE