Concert Salle socio-culturelle Fleuriel, 9 juillet 2023, Fleuriel.

Fleuriel,Allier

En remerciement pour l’accueil qui lui fut réservé lors de sa venue en Bourbonnais, la grande chanteuse franco polonaise Grazyna Matkowska, à la renommée internationale donnera un concert gratuit Hommage à Edith Piaf.

2023-07-09 17:30:00 fin : 2023-07-09 . .

Salle socio-culturelle

Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



In gratitude for the warm welcome she received when she came to Bourbonnais, the great Franco-Polish singer Grazyna Matkowska, of international renown, will give a free concert Tribute to Edith Piaf

En agradecimiento a la calurosa acogida que recibió cuando llegó a Bourbonnais, la cantante franco-polaca de fama internacional Grazyna Matkowska ofrecerá un concierto gratuito en homenaje a Edith Piaf

Als Dank für den Empfang, der ihr bei ihrem Besuch im Bourbonnais bereitet wurde, gibt die große polnisch-französische Sängerin Grazyna Matkowska, die international bekannt ist, ein kostenloses Konzert Hommage an Edith Piaf

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de tourisme Val de Sioule