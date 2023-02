Star bal – Bal folk à Faremoutiers salle socio-culturelle, Faremoutiers (77), 25 mars 2023, .

Star bal – Bal folk à Faremoutiers Samedi 25 mars, 18h30 salle socio-culturelle, Faremoutiers (77)

avec La Fille au Chapeau et melting folk

Bienvenue au STAR BAL Folk !
Le samedi 25 mars à Faremoutiers (77)
avec
La Fille au chapeau https://www.youtube.com/@lafilleauchapeau7417
et Melting Folk https://gaella95.wixsite.com/meltingfolk

Réservations et informations
http://www.betteraveprod.sitew.fr

Un événement BETTERAVE PROD et MOND'PROD
http://www.betteraveprod.sitew.fr
https://www.mondprod.fr

Création graphique Créalys PROD & Mond'Prod

salle socio-culturelle, Faremoutiers (77)
21, Rue Robert Martin
salle socio-culturelle, 77515 Faremoutiers, France

