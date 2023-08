3ème soirée village : Arnaud MAILLARD et Cie DES ZINGUES salle socio culturelle de l’Oudon Athée, 1 octobre 2023, Athée.

3ème soirée village : Arnaud MAILLARD et Cie DES ZINGUES Dimanche 1 octobre, 19h30 salle socio culturelle de l’Oudon payant

ARNAUD MAILLAD marche, joue, deviens

Ce seul en scène est tiré d’une histoire vraie. Arnaud va accepter sur un malentendu, un projet sans trop en mesurer les conséquences. Il va faire partie d’une troupe de comédiens qui a pour projet de parcourir la France à pied, afin d’installer chaque soir un théâtre éphémère au coeur d’un village, là où il n’y a jamais eu de théâtre.

Cette expérience hors norme, 2500 kilomètres en 100 jours, 87 représentations, devant un public vierge, va transformer Arnaud et ses camarades de scène à tout jamais.

Arnaud Maillard sait raconter les histoires. Celle-ci est d’autant plus rocambolesque qu’elle est autobiographique ! Coup de cœur Festival d’Avignon

CIE DES ZINGUES Les princes monseigneur

Entre compagnons du tour de France et compagnons de la chanson, entre Frères Jacques et Sœur Sourire, entre boys band et pom-pom girl, les Bricolos font dans le gros œuvre musical. Pas dans la dentelle. Ces contremaîtres chanteurs en salopette orange et nœud papillon parodient au chalumeau les tubes des années 50, 60, 70 et 80. Bien qu’ayant remplacé la clé de sol par une clé de douze, leurs harmonies vocales sont tirées au cordeau, faisant de chaque chanson le clou du spectacle. Mais derrière ces orfèvres du calembour qui font profession de joindre l’outil à l’agréable se cachent en réalité des apprentis philosophes qui posent les questions essentielles.

salle socio culturelle de l’Oudon rue de Bel Air 53400 ATHEE Athée 53400 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.lesembuscades.fr »}, {« type »: « email », « value »: « info@lesembuscades.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0766546860 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T19:30:00+02:00 – 2023-10-01T22:00:00+02:00

2023-10-01T19:30:00+02:00 – 2023-10-01T22:00:00+02:00