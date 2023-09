4ème soirée village : Cie COMME SI et Cie ZYGOMATIC salle socio culturelle de l’ORION La Selle-Craonnaise, 3 octobre 2023, La Selle-Craonnaise.

4ème soirée village : Cie COMME SI et Cie ZYGOMATIC Mardi 3 octobre, 20h00 salle socio culturelle de l’ORION payant

Cie COMME SI : Deux rien

Au moment où nous observons cet étrange binôme, rien ne nous indique son parcours, son histoire, ce qui l’a amené à ce banc. Pas de passé, pas de futur, seulement l’instant présent. Ce qu’ils font là ? Rien, deux fois rien, ils sont assis là, à se partager un bout de banc tout juste assez grand pour leurs deux paires de fesses.

La société, la vie, la foule, la terre qui tourne, ont laissé sur ce banc ces deux personnages. Deux laissés pour compte. Point fixe d’un mouvement perpétuel. Les minutes, les heures et les jours se dilatent et se rétrécissent au gré de leurs jeux, de leurs humeurs, de leurs angoisses, de leurs désirs.

Cie ZYGOMATIC : Climax

La Compagnie Zygomatic tire la sonnette d’alarme et (r)éveille notre prise de conscience écologique. La troupe s’attaque à la question de l’urgence climatique, à l’effondrement de la biodiversité et plus largement à la survie de la planète sur laquelle nous vivons tous. Poussant un peu plus loin son exploration du spectacle multiforme, les comédiens chanteurs, musiciens, danseurs et mimes nous embarquent dans un road movie férocement drôle, fertile et libérateur.

salle socio culturelle de l'ORION LA RINCERIE 53800 LA SELLE CRAONNAISE La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T20:00:00+02:00 – 2023-10-03T23:00:00+02:00

