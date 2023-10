Venez Jouer ! Après-midi jeux de société Salle Socio Culturelle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien, 12 novembre 2023, Cénac-et-Saint-Julien.

Cénac-et-Saint-Julien,Dordogne

Le Comité Culturel et la bibliothèque de Cénac-et-Saint-Julien vous invitent à découvrir en famille ou entre amis de nouveaux jeux de société. L’association Sarladaise Moyenâgeux animera ce moment de découverte et convivialité pour petits et grands !.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Salle Socio Culturelle de la Borie

Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Comité Culturel and the Cénac-et-Saint-Julien library invite you, your family and friends to discover new board games. The Sarladaise Moyenâgeux association will be on hand to host this fun-filled event for young and old alike!

El Comité Culturel y la biblioteca de Cénac-et-Saint-Julien le invitan a usted, su familia y sus amigos a descubrir nuevos juegos de mesa. La asociación Sarladaise Moyenâgeux animará este momento de descubrimiento y convivencia para grandes y pequeños

Das Kulturkomitee und die Bibliothek von Cénac-et-Saint-Julien laden Sie ein, mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden neue Gesellschaftsspiele zu entdecken. Der Verein Sarladaise Moyenâgeux wird diesen Moment der Entdeckung und Geselligkeit für Groß und Klein moderieren!

