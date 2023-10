Suivez-nous à Brive pour la 41e Foire du Livre Salle Socio Culturelle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien, 10 novembre 2023, Cénac-et-Saint-Julien.

Cénac-et-Saint-Julien,Dordogne

Le Comité Culturel de Cénac-et-Saint-Julien et l’Office Culturel de Domme vous emmènent à la Foire du livre de Brive, présidée par Florence Aubenas.

Seront présents Amélie Nothomb, François Morel, Guillaume Meurice … et beaucoup d’autres.

Le voyage se fera en car..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

Salle Socio Culturelle de la Borie

Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Comité Culturel de Cénac-et-Saint-Julien and the Office Culturel de Domme will be taking you to the Brive Book Fair, chaired by Florence Aubenas.

Amélie Nothomb, François Morel, Guillaume Meurice? and many others will be present.

The trip will be by coach.

El Comité Culturel de Cénac-et-Saint-Julien y la Office Culturel de Domme le llevarán al Salón del Libro de Brive, presidido por Florence Aubenas.

Amélie Nothomb, François Morel, Guillaume Meurice y muchos otros estarán presentes.

El viaje se realizará en autocar.

Das Kulturkomitee von Cénac-et-Saint-Julien und das Kulturbüro von Domme nehmen Sie mit auf die Buchmesse in Brive, die von Florence Aubenas geleitet wird.

Anwesend sein werden Amélie Nothomb, François Morel, Guillaume Meurice? und viele andere.

Die Reise findet im Bus statt.

Mise à jour le 2023-10-26 par Périgord Noir Vallée Dordogne