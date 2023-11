Soirée cabaret – Chansons Françaises Salle socio-culturelle Cénac-et-Saint-Julien, 25 novembre 2023, Cénac-et-Saint-Julien.

Cénac-et-Saint-Julien,Dordogne

1ère partie : Laurain’B

2ème partie : Hervé Ménardie et Henrie Dhuil

On vous attend nombreus à 20h30

Entrée 10 €

Buvette et patisseries.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Salle socio-culturelle

Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



part 1: Laurain’B

2nd part: Hervé Ménardie and Henrie Dhuil

We look forward to seeing you at 8.30pm

Admission 10 ?

Refreshments and pastries

1ª parte: Laurain’B

2ª parte: Hervé Ménardie y Henrie Dhuil

Os esperamos a todos a las 20h30

Entrada 10

Refrescos y bollería

1. Teil: Laurain’B

2. Teil: Hervé Ménardie und Henrie Dhuil

Wir erwarten Sie zahlreich um 20:30 Uhr

Eintritt 10 ?

Getränk und Gebäck

