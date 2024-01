Déclic photo • Salle socio-culturelle CARLUS Carlus, samedi 16 mars 2024.

Déclic photo CARLUS PHOTO organise un DÉCLIC PHOTO exceptionnel.

L’exposition / concours amateur photographique :

• accueille 4 invités d’honneur

• organise différents ateliers et animations. 16 et 17 mars • Salle socio-culturelle CARLUS Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T10:00:00+01:00 – 2024-03-17T17:30:00+01:00

DECLIC PHOTO

C’est l’évènement photographique amateur exposition/concours, le plus important du Tarn, regroupant une soixantaine de participants avec plus de 320 photos exposées.

La 10 # édition DECLIC PHOTO se déroulera, les 16 et 17 mars 2024, salle socio-culturelle de CARLUS 81990.

Les objectifs recherchés sont :

• PROMOUVOIR la photographie amateur,

• Proposer un espace de rencontres entre photographes amateurs et professionnels, participants aux concours et invités photographes auteurs,

• Proposer des animations et conférences ayant pour objectif de développer et améliorer les pratiques des participants.

Une invitée

A cette occasion, CARLUS PHOTO a le plaisir de recevoir Annabelle CHABERT. Plus particulièrement spécialisée dans la photographie de paysage, ce sont des instants éphémères, les lumières ou conditions climatiques rares et autres phénomènes sublimant la nature qui nourrissent sa volonté d’extraire du cours ordinaire des choses l’image unique. La nature étant une source d’inspiration inépuisable, la photo est une tentative de créer des ambiances oniriques et de capturer la dimension poétique et romantique du paysage.

Vous pouvez la retrouver sur :

Facebook : https://www.facebook.com/annabellechabert.fr

Instagram : https://www.instagram.com/annabelle.chabert.photographie/

Un co invité

Emmanuel BORDARIER, artiste-photographe professionnel.

Deux concours

Le concours est réservé uniquement aux photographes amateurs, chaque participant exposera jusqu’à 8 photos dans les 2 catégories de concours : thème imposé et thème d’inspiration libre, photos couleurs ou noir et blanc.

Cette année, le thème imposé du concours est :

« Paysage naturel et Présence humaine »

Mettre en images, une série, une histoire en quatre photos.

Il s’agit de mettre en scène, une présence humaine dans un cadre naturel, cette présence doit s’intégrer harmonieusement dans le paysage plus ou moins sauvage, mais ne pas prendre toute la place, comme un dialogue entre l’homme et la nature, la présence humaine, telle une silhouette, doit inviter à entrer dans le paysage…

L’humain, donne la dimension au paysage, lui confère une aura poétique. N&B ou couleur.

Six expositions

Cette manifestation comporte plusieurs expositions photos :

• « Stratus » Annabelle CHABERT, invitée d’honneur

• « Confins » Emmanuel BORDARIER, co-invité

• « Paysages d’Occitanie » de Jean-Paul NOUVEL

• « Créations digitales » de Jean-Claude TACHOIRE

• deux expositions des photographes participants aux concours :

« Paysage naturel et Présence humaine »

et inspiration libre,

dotée de 3 prix chacun.

Un jury

• Annabelle CHABERT, l’invitée d’honneur

• Emmanuel BORDARIER, co-invité artiste-photographe

• Marie-Pierre VOLLE photographe professionnelle

Des prix à gagner

Nombreux lots à gagner d’une valeur totale de 850 €

concours photographiques expositions photos

Annabelle CHABERT