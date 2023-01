Free Folk Quartet Salle socio-culturelle | Abainville Abainville Catégories d’Évènement: Abainville

Meuse

Free Folk Quartet Salle socio-culturelle | Abainville, 31 mars 2023, Abainville. Free Folk Quartet Vendredi 31 mars, 20h30 Salle socio-culturelle | Abainville

À compléter…

Soirée Saint Patrick : Animation / Concert Salle socio-culturelle | Abainville Rue de la Dîme, 55130 Abainville Abainville 55130 Meuse Grand Est Free Folk Quartet vous donne rendez vous dans la salle des fêtes d’Abainville pour une belle soirée celtique festive…

Un répertoire qui vous plongera dans le monde celte ponctué de quelques escapades vers d’autres univers musicaux…

Les musiciens s’exprimeront en toute liberté au violon, accordéon, flûtes, cornemuse, banjo, guitare, basse, mandoline … Et chant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T20:30:00+02:00

2023-03-31T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Abainville, Meuse Autres Lieu Salle socio-culturelle , Abainville Adresse Rue de la Dîme, 55130 Abainville Ville Abainville lieuville Salle socio-culturelle , Abainville Abainville Departement Meuse

Salle socio-culturelle , Abainville Abainville Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abainville/

Free Folk Quartet Salle socio-culturelle | Abainville 2023-03-31 was last modified: by Free Folk Quartet Salle socio-culturelle | Abainville Salle socio-culturelle , Abainville 31 mars 2023 Abainville Salle socio-culturelle | Abainville Abainville

Abainville Meuse