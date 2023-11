1ER FESTI BD SALIN SALLE SOCIO CULTUREL Salies-du-Salat, 2 décembre 2023, Salies-du-Salat.

Salies-du-Salat,Haute-Garonne

Venez découvrir cette 1er édition du festival de la BD !.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

SALLE SOCIO CULTUREL

Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie



Come and discover this 1st edition of the Comics Festival!

¡Ven a descubrir esta 1ª edición del Festival del Cómic!

Kommen Sie und entdecken Sie diese 1. Ausgabe des Comicfestivals!

Mise à jour le 2023-10-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE