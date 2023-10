Soirée Halloween Salle Sioul’Espace Saint-Germain-de-Salles, 28 octobre 2023, Saint-Germain-de-Salles.

Saint-Germain-de-Salles,Allier

Le Football club de Saint Germain de Salles vous propose une soirée halloween lugubre. Sur réservation..

2023-10-28 18:00:00 fin : 2023-10-28 . .

Salle Sioul’Espace

Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Saint Germain de Salles Football Club invites you to a gloomy Halloween evening. Reservations required.

El Club de Fútbol Saint Germain de Salles le invita a una tétrica velada de Halloween. Es necesario reservar.

Der Fußballclub von Saint Germain de Salles lädt Sie zu einem düsteren Halloween-Abend ein. Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de tourisme Val de Sioule