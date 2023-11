Réveillon de La St Sylvestre Salle Sioule Espace Jenzat, 31 décembre 2023, Jenzat.

Jenzat,Allier

Venez fêter avec nous la nouvelle année !

Repas et soirée dansante organisée par L’Amical Laïque de Jenzat/ St Germain de Salles..

2023-12-31 20:30:00 fin : 2023-12-31 . .

Salle Sioule Espace

Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and celebrate the New Year with us!

Dinner and dance organized by L’Amical Laïque de Jenzat/ St Germain de Salles.

¡Ven a celebrar el Año Nuevo con nosotros!

Cena y baile organizados por L’Amical Laïque de Jenzat/ St Germain de Salles.

Feiern Sie mit uns das neue Jahr!

Mahlzeit und Tanzabend, organisiert von L’Amical Laïque de Jenzat/ St Germain de Salles.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme Val de Sioule