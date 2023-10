Seisach’ Metal Night #4 Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne, 21 octobre 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

La Seisach’ Metal Night revient pour une 4ème édition à la salle Simone Veil de Sauveterre-de-Guyenne. Au programme de cette grande soirée 100% métal, The Great Old Ones avec son ciné concert « The Call of Cthulhu » en exclusivité ; TGOO avec une bande originale qui porte bien son nom ; Necrowretch dont la musique oscille entre le Black Metal suédois et le Death Old School ; le groupe marseillais ACOD qui revient après son dernier album en 2022 ; et enfin l’énergique BREAKDUST. Ouverture des portes à 18h30. En prémices du concert, une conférence est organisée à la médiathèque de Sauveterre-de-Guyenne à 16 h et un concert acoustique à 17 h..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 23:30:00. EUR.

Salle Simone Veil Zone Bonard

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Seisach’ Metal Night returns for a 4th edition at the Salle Simone Veil in Sauveterre-de-Guyenne. On the program for this great 100% metal evening: The Great Old Ones with their exclusive « The Call of Cthulhu » cine-concert; TGOO with a soundtrack that lives up to its name; Necrowretch, whose music oscillates between Swedish Black Metal and Old School Death; Marseille band ACOD, returning after their last album in 2022; and finally, the energetic BREAKDUST. Doors open at 6.30pm. As a prelude to the concert, a conference is organized at the Sauveterre-de-Guyenne media library at 4 p.m. and an acoustic concert at 5 p.m.

Seisach’ Metal Night celebra su 4ª edición en la Sala Simone Veil de Sauveterre-de-Guyenne. En el programa de este espectáculo 100% metálico figuran The Great Old Ones, con su concierto cinematográfico exclusivo « La llamada de Cthulhu »; TGOO, con una banda sonora que hace honor a su nombre; Necrowretch, cuya música oscila entre el Black Metal sueco y el Death de la vieja escuela; los marselleses ACOD, que regresan tras su último álbum en 2022; y, por último, los enérgicos BREAKDUST. Apertura de puertas a las 18.30 h. Como preludio al concierto, habrá una charla en la mediateca de Sauveterre-de-Guyenne a las 16h y un concierto acústico a las 17h.

Die Seisach’ Metal Night kehrt für eine vierte Ausgabe in den Saal Simone Veil in Sauveterre-de-Guyenne zurück. Auf dem Programm dieses großen Abends mit 100% Metal stehen The Great Old Ones mit ihrem exklusiven Konzertkino « The Call of Cthulhu »; TGOO mit einem Soundtrack, der seinem Namen alle Ehre macht; Necrowretch, deren Musik zwischen schwedischem Black Metal und Old School Death schwankt; die Marseiller Band ACOD, die nach ihrem letzten Album im Jahr 2022 zurückkehrt; und schließlich die energiegeladenen BREAKDUST. Die Türen werden um 18.30 Uhr geöffnet. Im Vorfeld des Konzerts findet in der Mediathek von Sauveterre-de-Guyenne um 16 Uhr eine Konferenz und um 17 Uhr ein akustisches Konzert statt.

