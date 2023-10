Salon du livre 2023 Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne, 15 octobre 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

Le Salon annuel du livre de Sauveterre-de-Guyenne se tiendra à la salle Simone Veil cette année et promet de belles surprises ! Des rencontres d’auteurs et d’éditeurs, les dernières sorties littéraires, des animations enfants… Animation lecture et musique de 10 h à 12 h et atelier création de marque-page de 14 h à 17 h. Entrée libre..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Salle Simone Veil Zone Bonard

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sauveterre-de-Guyenne’s annual book fair will be held at the Salle Simone Veil this year, and promises to be full of surprises! Meetings with authors and publishers, the latest literary releases, children’s activities… Reading and music activities from 10 a.m. to 12 p.m. and bookmark-making workshop from 2 p.m. to 5 p.m. Free admission.

El Salón del Libro de Sauveterre-de-Guyenne, que este año se celebra en la Sala Simone Veil, promete estar lleno de sorpresas Encuentros con autores y editores, novedades literarias, actividades infantiles… Lectura y música de 10:00 a 12:00 y taller de creación de marcapáginas de 14:00 a 17:00. Entrada gratuita.

Die jährliche Buchmesse in Sauveterre-de-Guyenne findet dieses Jahr im Simone-Veil-Saal statt und verspricht einige Überraschungen! Es gibt Begegnungen mit Autoren und Verlegern, die neuesten literarischen Veröffentlichungen, Kinderanimationen… Lese- und Musikanimation von 10:00 bis 12:00 Uhr und Workshop zur Herstellung von Lesezeichen von 14:00 bis 17:00 Uhr. Freier Eintritt.

