L’imprimerie joyeuse salle Simone Veil, 22 juillet 2023, Saint-Pierre-le-Viger.

Saint-Pierre-le-Viger,Seine-Maritime

25 artistes graveurs, estampeurs venus de toute la France présenteront leur travail et proposeront des ateliers gratuits pour faire découvrir au public les différentes de la gravure.

EXPOSITION – ATELIERS

Possibilité de restauration sur place le midi

Samedi 22 juillet : 11h à 18h et dimanche 23 juillet : 10 h à 18h

Lieu de RDV : salle Simone Veil à Saint Pierre le Viger.

Samedi 2023-07-22 à ; fin : 2023-07-23 . .

salle Simone Veil

Saint-Pierre-le-Viger 76740 Seine-Maritime Normandie



25 engravers and printmakers from all over France will present their work and offer free workshops to help the public discover the different aspects of engraving.

EXHIBITION ? WORKSHOPS

Catering available on site at lunchtime

Saturday, July 22: 11 a.m. to 6 p.m. and Sunday, July 23: 10 a.m. to 6 p.m

Meeting point: Salle Simone Veil, Saint Pierre le Viger

25 grabadores y estampadores de toda Francia presentarán sus obras y ofrecerán talleres gratuitos para que el público descubra los diferentes aspectos del grabado.

EXPOSICIÓN ? TALLERES

Servicio de restauración in situ para el almuerzo

Sábado 22 de julio: de 11:00 a 18:00 h y domingo 23 de julio: de 10:00 a 18:00 h

Punto de encuentro: Salle Simone Veil, Saint Pierre le Viger

25 Graveur- und Stamperkünstler aus ganz Frankreich werden ihre Arbeit vorstellen und kostenlose Workshops anbieten, um dem Publikum die verschiedenen Arten der Gravur näher zu bringen.

AUSSTELLUNGEN ? WORKSHOPS

Mittags besteht die Möglichkeit, vor Ort zu essen

Samstag, 22. Juli: 11.00 bis 18.00 Uhr und Sonntag, 23. Juli: 10.00 bis 18.00 Uhr

RDV-Ort: Simone-Veil-Saal in Saint Pierre le Viger

