Dédicace et concert de Renan Luce Salle Simone Veil et médiathèque Sauveterre-de-Guyenne, 4 décembre 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

Renan Luce pose ses valises à Sauveterre-de-Guyenne le temps d’une journée et vous pouvez le rencontrer ! À partir de 14 h 30, il sera à la médiathèque La Graineterie pour faire dédicacer son livre « Une famille inquiète », ouvrage autobiographique dans lequel il traite de son rapport à la famille. Des livres seront en vente sur place. Et le soir, vous le retrouverez à la salle Simone Veil pour un concert intimiste, intitulé « Relectures », au cours duquel il reprendra des extraits du livre, accompagné au piano par Christophe Cravero. Animation à la médiathèque en entrée libre, billet de concert à réserver en ligne..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:30:00. EUR.

Salle Simone Veil et médiathèque Zone Bonard

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Renan Luce is in Sauveterre-de-Guyenne for the day, and you can meet him! From 2:30 pm, he will be at La Graineterie media library to sign his book « Une famille inquiète », an autobiographical work in which he talks about his relationship with his family. Books will be on sale on site. And in the evening, you’ll find him at the Salle Simone Veil for an intimate concert, entitled « Relectures », during which he will reprise excerpts from the book, accompanied on piano by Christophe Cravero. Free admission to the mediatheque, concert ticket to be reserved online.

Renan Luce pasa el día en Sauveterre-de-Guyenne, ¡y usted puede conocerle! A partir de las 14.30 h, estará en la mediateca de La Graineterie para firmar su libro « Une famille inquiète », una obra autobiográfica en la que habla de su relación con su familia. Los libros estarán a la venta in situ. Por la noche, volverá a la Sala Simone Veil para un concierto íntimo titulado « Relectures », durante el cual interpretará extractos del libro, acompañado al piano por Christophe Cravero. Entrada gratuita en la mediateca y reserva de entradas en línea.

Renan Luce stellt für einen Tag seine Koffer in Sauveterre-de-Guyenne auf und Sie können ihn treffen! Ab 14:30 Uhr wird er in der Mediathek La Graineterie sein Buch « Une famille inquiète » signieren lassen, ein autobiografisches Werk, in dem er seine Beziehung zur Familie thematisiert. Vor Ort werden Bücher zum Verkauf angeboten. Und am Abend treffen Sie ihn im Saal Simone Veil für ein intimes Konzert mit dem Titel « Relectures », bei dem er Auszüge aus dem Buch vorträgt und von Christophe Cravero am Klavier begleitet wird. Veranstaltung in der Mediathek bei freiem Eintritt, Konzertkarten können online gebucht werden.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT de l’Entre-deux-Mers