avec O Hazar Balthazar, Parasol et Stellair Salle Simone Signoret, Nogent-le-Rotrou (28) 15, Avenue de la République Salle Simone Signoret, 28400 Nogent-le-Rotrou, France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/imagin-con/evenements/festival-d-automne »}, {« link »: « mailto:contact@lesgrandsbals.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38858 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] LES GRANDS BALS DU PERCHE Festival d’automne 2022 Salle Simone Signoret 15 Avenue de la République NOGENT LE ROTROU Vendredi 25 novembre 2022 Concert avec le duo O Hazar Balthazar de 18h30à 19h30 Entrée 8€ Bal avec O Hazar Balthazar et Bal perdu à partir de 21h Entrée 10€ Samedi 26 novembre 2022 Stage de danses impaires en couple – danseurs confirmés de 15 à 17h Pour bien préparer le bal nous vous proposons de voir ou revoir les danses impaires (scottish, mazurka, valses). Entrée 10€ Bal-concert avec Parasol / Trio stellair / O Hazar Balthazar à partir de 20h30 Entrée 12€ PASS FESTIVAL 30€ Petite restauration sur place les deux jours avec le restaurant associatif « Le Circonflexe » Réservation en ligne recommandée : www.lesgrandsbals.com Renseignements : contact@lesgrandsbals.com source : événement Festival d’Automne publié sur AgendaTrad

