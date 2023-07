Concert caritatif au profit de l’association Petits Frères des Pauvres Salle Simone Signoret Cenon, 1 octobre 2023, Cenon.

Concert caritatif au profit de l’association Petits Frères des Pauvres Dimanche 1 octobre, 15h30 Salle Simone Signoret Tarif 14€ (gratuit jusqu’à 10 ans)

L’Association Petits Frères des Pauvres organise un concert caritatif, dimanche 1er octobre, journée internationale des personnes âgées. Pour la deuxième année consécutive, Louis Baudel, pianiste et interprète, a accepté de donner de son temps et de la voix pour soutenir les Petits Frères des Pauvres, qui lutte contre l’isolement des personnes âgées depuis 1946.

Pour les amateurs de chansons françaises, Louis Baudel, qui a partagé la scène avec les plus grands noms dont Serge Reggiani ou encore Francis Cabrel, revisitera les plus beaux morceaux du répertoire français allant de Charles Aznavour à Claude Nougaro en passant par Jacques Brel et bien d’autres artistes.

Salle Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 51 90 60 77 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

