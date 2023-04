Salon d’Art international Salle Simon Arnauld Pomponne Office de Tourisme de Marne et Gondoire Pomponne Catégories d’Évènement: Pomponne

2023-04-29 – 2023-05-07

Seine-et-Marne Pomponne . Salon d’Art international de Pomponne organisé par le Cercle des Artistes Européens cercledesartisteseuropeens@gmail.com +33 1 60 07 78 22 https://www.cercledesartisteseuropeens.com/ Salle Simon Arnauld 3 rue du Général Leclerc Pomponne

