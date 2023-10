« Enfin » de Gérémy Crédeville Salle Signoret Livron-sur-Drôme, 13 octobre 2023, Livron-sur-Drôme.

Livron-sur-Drôme,Drôme

La MJC Coluche et la Mairie de Livron-sur-Drôme proposent le spectacle de Gérémy Crédeville qui retrace sa « réussite » avec humour et légèreté..

2023-10-13 20:30:00

Salle Signoret

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The MJC Coluche and the Mairie de Livron-sur-Drôme present a show by Gérémy Crédeville, retracing his « success story » with humor and light-heartedness.

El MJC Coluche y el Ayuntamiento de Livron-sur-Drôme presentan un espectáculo de Gérémy Crédeville, que repasa su « historia de éxito » con humor y desenfado.

Das MJC Coluche und das Rathaus von Livron-sur-Drôme präsentieren die Show von Gérémy Crédeville, der seine « Erfolgsgeschichte » mit Humor und Leichtigkeit nachzeichnet.

