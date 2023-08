Inventions (Deborah Nemtanu / François Salque) Salle Serge-Goudailler Magny-le-Hongre, 16 septembre 2023, Magny-le-Hongre.

Inventions (Deborah Nemtanu / François Salque) Samedi 16 septembre, 17h30 Salle Serge-Goudailler Gratuit, sur réservation

Brillantes, audacieuses, envoûtantes, innovantes… les oeuvres de Bach, Mozart, Ravel et Haendel réunies dans ce programme ont en commun l’invention sous toutes ses formes, du captivant contrepoint aux plus étonnants jeux de timbres, le violon plein de verve et d’humour de Deborah Nemtanu dialoguant avec les violoncelle fervent et virtuose de François Salque.

Salle Serge-Goudailler Place de l'Eglise, 77700 Magny-le-Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

©Jean-Baptiste Millot / ©François-Sechet